23-vuotias Sara haluaa löytää Love Island Suomi -ohjelmasta vierelleen vahva persoonan, joka on vastakohta hänen feminiinisyydelleen.

Love Island Suomen villalle uutena asteleva Sara, 23, opiskelee tieto- ja viestintätekniikka sekä työskentelee asiakaspalvelijana ja tutkimushaastattelijana. Paljasjalkainen helsinkiläinen kuvailee itseään rohkeaksi heittäytyjäksi, joka haluaa tehdä uusia asioita ja elää riskillä.

– Haluan ottaa kaiken positiivisesti vastaan, mitä tulee. Elän niin, että teen asioita sen enempää miettimättä. Kanssani ei tule tylsää, ja voi päätyä outoihin ja pelottaviinkin tilanteisiin. Ystäviltäni olen kuullut olevani todella lojaali, mikä tarkoittaa, että noissa tilanteissa minuun voi aina tukeutua ja luottaa, Sara kertoo MTV Uutisille.

Sara halusi lähteä ohjelmaan mukaan, koska haluaa elämäänsä uuden kokemuksen. Hän ei ole koskaan edes katsonut Love Islandia ennen kuin haki siihen mukaan.

– Nyt olen tietysti katsonut, kun olen tässä. Mutta tavallaan hain johonkin ihan tuntemattomaan. Se houkutteli, koska en ihan tiennyt, mitä tämä on. Olen kilpailuhenkinen, joten olen tarvittaessa valmis myös pelaamaan ja menemään aivan täysillä eteenpäin.

Videolla Sara kertoo, että ulkonäössään hän saa useimmiten kehuja silmistään.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Esimerkiksi ulkomailla Sara päätyy usein ystäviensä kanssa tuntemattomien ihmisten seuraan. Hän luottaa ihmisiin helposti.