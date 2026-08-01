Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo olevansa eri mieltä oikeusministeriön päätelmistä Washingtonin allasfiaskoon liittyen.
Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ilmoittaa, ettei hän ole samaa mieltä oikeusministeriön päätelmistä, joiden mukaan Washingtonissa sijaitsevan, vasta kunnostetun Lincolnin muistomerkin heijastusaltaan pinnoitteen irtoaminen johtui asennusvirheestä eikä ilkivallasta.
Trump kirjoittaa Truth Social -palvelussa olevansa ”100-prosenttisesti eri mieltä” liittovaltion syyttäjän Jeanine Pirron kanssa heijastusaltaan ongelmien aiheuttajasta.
– En tiedä, mitä hän ajatteli? Minusta kyseessä oli puhdas VANDALISMI”, Trump kirjoittaa.
Syyttäjät luopuivat aiemmin entistä entistä olympiaurheilijaa David Hearnia vastaan nostetuista ilkivaltasyytteistä.
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The Guardian kertoo, että Pirro ja apulaissyyttäjä Michael Spence pyysivät tuomaria hylkäämään oikeusministeriön syytteen 67-vuotiasta Hearnia vastaan.
Häntä oli syytetty altaan sabotoinnista. Pirro ja Spence syyttivät sen sijaan altaan vuorausmateriaalien ”epäonnistunutta asennusta”, joka aiheutti materiaalin irtoamisen.