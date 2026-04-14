Love Island -tähden asunnossa syttyi tulipalo: "Olkaa varovaisia kynttilöiden kanssa"

Pärnian kehottaa ihmisiä olemaan varovaisia kynttilöiden kanssa. Tomi Natri /All Over Press

Julkaistu 8 minuuttia sitten

Love Island Suomi -Pärnianin asunnossa syttyi tulipalo, joka sai alkunsa kynttilästä. Love Island Suomi -ohjelman toukokuussa alkavan kuudennen kauden sinkut julkistettiin maanantaina 13. huhtikuuta. Yksi uudella kaudella nähtävistä sinkuista on 26-vuotias Pärnian. Striimaajana työskentelevä Pärnian asustaa Tallinnassa. Hän muutti vastikään uuteen kotiin, sillä hänen edellisessä asunnossaan syttyi tammikuussa tulipalo. Palo sai alkunsa kynttilästä. – Oli ilta ja menin suihkuun. Sieltä alkoi kuulua piipitystä, kynttilä oli osunut johonkin. Tuli tulipalo, jota yritin sammutella, mutta en pärjännyt sille. Poltin käteni. Sitten pitikin paeta, Pärnian kertoi MTV Uutisille Love Island Suomen mediatilaisuudessa. – Se oli kyllä haavoittuvainen tilanne. Alasti liekkejä vastaan. En suosittele. Olkaa varovaisia kynttilöiden kanssa. Pärnian selvitti tulipalosta aiheutuneita korvauksia virolaisen tuttunsa kanssa. Korvaussumma saatiin lopulta pienemmäksi.Tomi Natri /All Over Press Lue myös: Tässä ovat Love Island Suomi -sinkut! Palo tärveli kauttaaltaan yhden nurkan Pärnianin asunnosta. Lisäksi savu levisi myös muualle asuntoon.

– Se oli arvokkain kulma, joka paloi. Siinä oli striimi-setup, jossa oli kolme näyttöä, tietokone, vinyylini ja keräilyjutut, kaikki arvotavarat. Mutta se on vain materiaa. Jotkut selvisivät, jotkut eivät.

Pärnian joutui maksamaan palon tiimoilta korvauksia. Hän selvitti asiaa virolaisen tuttunsa kanssa, ja lopulta korvaussumma saatiin pienemmäksi kuin se alun perin oli. Hän selvisi kertomansa mukaan "hyvällä summalla" ja on nyt maksanut sen kokonaan pois.

Palon jälkeen Pärnian majaili ensin noin kuukauden ajan ystäviensä luona ja asuu nyt uudessa kodissa.

– Se on kiva kämppä. Halusin muutenkin muuttaa, niin tein sen vain vaikeimman kautta, hän heitti.

– Nyt voin heittää läppää ja nauraa, mutta se oli kyllä tosi traumaattinen kokemus, hän totesi.

Love Island Suomi ma 4.5. alkaen. MTV Katsomo+ -tilauksella viikon jaksot kerralla maanantaisin. Maksutta MTV Katsomossa julkaistaan yksi jakso päivässä maanantaista perjantaihin. Ohjelmaa esitetään myös MTV:n tv-kanavilla arkisin.

