Love Island Suomi -Pärnianin asunnossa syttyi tulipalo, joka sai alkunsa kynttilästä.
Love Island Suomi -ohjelman toukokuussa alkavan kuudennen kauden sinkut julkistettiin maanantaina 13. huhtikuuta. Yksi uudella kaudella nähtävistä sinkuista on 26-vuotias Pärnian.
Striimaajana työskentelevä Pärnian asustaa Tallinnassa. Hän muutti vastikään uuteen kotiin, sillä hänen edellisessä asunnossaan syttyi tammikuussa tulipalo.
Palo sai alkunsa kynttilästä.
– Oli ilta ja menin suihkuun. Sieltä alkoi kuulua piipitystä, kynttilä oli osunut johonkin. Tuli tulipalo, jota yritin sammutella, mutta en pärjännyt sille. Poltin käteni. Sitten pitikin paeta, Pärnian kertoi MTV Uutisille Love Island Suomen mediatilaisuudessa.
– Se oli kyllä haavoittuvainen tilanne. Alasti liekkejä vastaan. En suosittele. Olkaa varovaisia kynttilöiden kanssa.
Pärnian selvitti tulipalosta aiheutuneita korvauksia virolaisen tuttunsa kanssa. Korvaussumma saatiin lopulta pienemmäksi.
Palo tärveli kauttaaltaan yhden nurkan Pärnianin asunnosta. Lisäksi savu levisi myös muualle asuntoon.