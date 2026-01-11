Lotto-lähetys ei sujunut lauantaina ongelmitta.
MTV:n lauantai-illan Lotto-lähetyksessä oli merkittäviä teknisiä ongelmia.
Loton, Millin ja Jokeri-arvonnan grafiikoissa näkyi ruudulla vääriä numeroita. Tästä syystä lähetyksen juontaja Suvi Hartlin joutui keskeyttämään oikeiden rivien lukemisen lähetyksessä.
MTV:n tuottaja Ulla Grönfors-Sarkalahti kertoo nyt sunnuntaina, mistä tekniset ongelmat johtuivat.
– Virhe oli grafiikoissa ja MTV:n päässä, sillä lähetysjärjestelmä luki grafiikoita väärin, Grönfors-Sarkalahti kertoo.
Arvonnassa ei ollut virhettä
Grönfors-Sarkalahti korostaa, että numerot lähetykseen oli saatu Veikkaukselta oikein. Kyse ei siis ollut virheistä arvonnassa, vaan lähetykseen päätyneistä virheellisistä grafiikoista.
Grönfors-Sarkalahti kertoo Veikkauksen saaneen runsaasti palautetta sekä kyselyitä hämmennystä herättäneestä lähetyksestä.
Lauantai-illan tekniset viat on nyt korjattu, ja Grönfors-Sarkalahti vakuuttaa, ettei vastaavaa enää tapahdu.
Ylipäätään tekniset ongelmat Lotto-lähetyksissä ovat hyvin harvinaisia.
– Jatkossa ei katsojien tarvitse katsoa tällaista, Grönfors-Sarkalahti sanoo.
Katsojia lauantain Lotto-lähetyksellä oli yli 390 000.