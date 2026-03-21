Lotta Kemppinen juoksi lähelle 60 metrin Suomen ennätystään myös MM-hallivälierissä.
Lotta Kemppinen juoksi yleisurheilun MM-hallikilpailuissa Puolan Torunissa 60 metrin välierissä. Suomalainen sijoittui toisessa välierässä kuudenneksi ajalla 7,19 eikä yltänyt finaaliin.
Kemppinen oli kaikkiaan 15:s. Italian Zaynab Dosso juoksi välierien rivakimmaksi noteeraukseksi 7,00. Finaaliin vaadittiin aikavertailusta 7,08.
Kemppinen oli sivunnut alkuerissä vuonna 2021 painelemaansa SE:tä 7,16. Välierissä hän jäi tästä niukasti kolme sadasosasekuntia.
– 60 metriä on pienestä kiinni. Kun menen kotiin, olen tyytyväinen, että juoksin täällä kaksi kertaa alle 7,20:n, mutta olisi mennyt edes 7,15, Kemppinen tuumi välierästä Urheiluliiton tiedotteessa.
Hänen tuntemuksensa mukaan juoksussa oli jokin horjahdus.
– Minulle jäi sellainen olo, että siinä oli joku sivuaskel tai askel jäi vähän lyhyeksi. Se tuntui siltä, mutta ajattelin silti, että aika olisi voinut olla kovempikin.
Lakka: Kolhu söi
Miesten 60 metrin aitojen välierissä Elmo Lakka jäi kaikista maaliin juosseista urheilijoista viimeiseksi, 22:nneksi, ajalla 7,74.
– Lähtöpää oli ihan mukava. Jonkinlainen kolhu tuli kolmosaitaan. Se jonkun verran söi. Tuo on sen verran herkkä matka. Paremmat menivät jatkoon, Lakka kommentoi Urheiluliiton tiedotteessa.
Alkuerien tavoin myös välierävaiheen nopeimmin taittoi Yhdysvaltain Trey Cunningham. Hän porhalsi ajan 7,35.
Juttua päivitetty viimeisimmäksi kommenteilla kello 22.38.