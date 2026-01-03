74 miljoonan euron täysosuma meni helsinkiläiselle nettipelaajalle, kertoo Veikkaus.
Vuoden 2026 ensimmäisestä Eurojackpot-arvonnasta löytyi yksi täysosuma, joka osui Suomeen.
Veikkaus kertoo lauantaina, että voitto osui helsinkiläiselle nettipelaajalle.
Kyseessä on Veikkauksen mukaan 24. Suomeen osunut päävoitto Eurojackpotin historiassa.
Edellisen kerran päävoitto osui Suomeen heinäkuussa. Tuolloin 58 miljoonaa meni kotkalaiselle nettipelaajalle.
Kaikkein suurin Eurojackpotin voitto meni vuonna 2019 Siilinjärvelle.
