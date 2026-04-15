Lola Odusoga kertoo Instagramissa saaneensa yhden ala-arvoisimmista työsähköposteista hetkeen.

Lola Odusoga jakaa seuraajilleen Instagramissa näyttökuvan saamastaan yhteistyökyselystä. Odusoga kertoo, ettei ole hetkeen saanut niin ala-arvoista työsähköpostia.

Hän sai arvostamaltaan yhdistykseltä yhteistyökyselyn, jossa häntä pyydettiin antamaan kasvonsa yhdistyksen uudelle hankkeelle. Viestissä kerrottiin, että he voisivat antaa yhteistyöstä lisätietoa pyydettäessä.

Odusoga kysyi lisätietoja mahdollisesta yhteistyöstä ja sai vastauksen, joka jätti hänet omien sanojensa mukaan sanattomaksi.

Viestissä Odusogaa haukutaan idiootiksi ja todetaan hänen olleen "aikoinaan kaunis missi". Viestissä myös kysytään, luuleeko Odusoga, että hän voi monikulttuurisen taustansa vuoksi kysyä, miten hän hyötyy yhteistyöstä kyseisen yhdistyksen kanssa.

Odusoga kertoo, että kyseinen sähköposti oli lähetetty myös viidelle muulle henkilölle, joista vain yksi pahoitteli viestiä ja irtisanoutui sen sisällöstä.

Odusoga kertoo, että yhä liian monta kertaa hän törmää "yhteistyötarjouksiin", jossa hänen oletetaan tekevän töitä ilmaiseksi ja ihmetellään, jos hän pyytää työstä palkkaa. Sen lisäksi hänelle on jätetty maksamatta tehdyistä töistä.