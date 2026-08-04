Vapaaehtoispalokuntien järjestön mukaan ainakin 70 ihmistä on evakuoitu purkauksen vuoksi.
Guatemalan viranomaiset määräsivät myöhään maanantaina ennaltaehkäisevän evakuoinnin kahdesta Fuego-tulivuoren lähellä sijaitsevasta yhteisöstä, kun tulivuori siirtyi voimakkaampaan purkausvaiheeseen, syöksi tuhkaa ja lähetti pyroklastisia virtoja rinteitään pitkin.
Tänään tiistaina otetuissa kuvissa Fuego-tulivuoren nähtiin purkautuvan ja syöksevän laavaa. Viranomaiset julistivat ”oranssin hälytyksen” ja tehostivat tulivuoren seurantaa.
Evakuoinnit määrättiin El Porvenirin ja Las Lajitasin alueilla, jotka molemmat sijaitsevat San Juan Alotenangon kunnassa. Vapaaehtoispalokuntien järjestön mukaan ainakin 70 ihmistä on evakuoitu.
Viranomaiset ovat varoittaneet, että virrat voivat edetä pidemmälle, jos aktiivisuus voimistuu.
Tuhkapilven leviämisen arvioidaan voivan vaikuttaa alueisiin jopa 100 kilometrin päähän tulivuoresta länteen ja luoteeseen.
Fuego-tulivuoren suuri purkaus vuonna 2018, noin 30 kilometriä Guatemalan kaupungista etelään, hautasi kokonaisen yhteisön ja surmasi yli 200 ihmistä.