HIFK Fotbollin ja päävalmentaja Telmo Mannisen tiet erkanevat.
HIFK Fotboll kertoo tiedotteessaan päättävänsä yhteistyön päävalmentaja Telmo Mannisen kanssa.
HIFK pestasi Mannisen jalkapallon miesten edustusjoukkueen päävalmentajakseen syksyllä 2024. Seurannut vuosi oli menestyksekäs: helsinkiläisseura nousi Mannisen johdolla Kakkoseen ja voitti alasarjaseurojen Regions’ Cupin.
– Kiitämme Telmoa työstä, jonka hän on tehnyt HIFK:n eteen. Nousu ja cup-voitto ovat saavutuksia, jotka jäävät seuran historiaan, puheenjohtaja Antti Kaiponen kommentoi.
HIFK jatkaa eteenpäin Kalle Vassen ja muun valmennustiimin johdolla.
HIFK on tällä hetkellä Kakkosen A-lohkossa kolmantena. Sillä on edellisistä neljästä ottelusta kolme tasapeliä ja yksi tappio.