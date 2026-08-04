Kap Verden päävalmentaja siirtyy Marokon pääsarjaan.
Kap Verde ihastutti sensaatiomaisella debyytillään jalkapallon MM-kilpailuissa tänä kesänä. Saarivaltio ylsi H-lohkossa toiseksi kairaamalla kaikista kolmesta lohkovaiheen ottelusta tasapelin.
Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella se taipui hopeaa lopulta pokanneelle edellisten kisojen maailmanmestarille Argentiinalle vasta jatkoajalla.
Tiistaina Kap Verde kertoi, että sitä menestyksekkäästi luotsannut Bubista eli Pedro Leitão Brito on irtisanoutunut päävalmentajan tehtävästä.
Bubista oli valmentanut kotimaataan vuodesta 2020 lähtien. Vuonna 2023 hän siivitti Kap Verden Afrikan mestaruuskilpailujen puolivälieriin.
Kap Verden jalkapalloliitto kiitteli Bubistaa "omistautumisesta, ammattimaisuudesta ja panoksesta maajoukkueen urheiluprojektin kehittämiseen" sekä toivotti miehelle onnea seuraaviin haasteisiinsa.
Bubista siirtyy marokkolaisen RS Berkanen peräsimeen kaksivuotisella sopimuksella. Viime kaudella seura sijoittui Marokon pääsarjassa toiseksi.
Bubista korvaa Berkanen puikoissa Moin Chaabanin, joka on nimitetty Tunisian uudeksi pääluotsiksi.
Renard palaa Norsunluurannikon peräsimeen
Norsunluurannikko on puolestaan pestannut ranskalaisen Hervé Renardin toista kertaa päävalmentajakseen.
Renard luotsasi maata aiemmin vuosina 2014–15. Aiemmin jo Sambian peräsimessä Afrikan mestaruuden voittanut mies siivitti myös Norsunluurannikon Afrikan mestariksi.
Viimeisimmäksi Renard valmensi Tunisiaa. Hänet hälytettiin maan päävalmentajaksi kesken maalta surkeasti käynnistyneiden MM-kisojen.