MTV Urheilun MM-studiossa perattiin Cristiano Ronaldon ja Harry Kanen eroja.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Cristiano Ronaldo ja Harry Kane ovat jalkapallomaailman kirkkaimpia tähtiä. Kaksikko pelasi torstain vastaisena yönä ensimmäiset ottelunsa käynnissä olevassa MM-turnauksessa.
Otteluista muodostui hyvin erilaiset. Ronaldo jäi maaleitta, kun Portugali pelasi 1–1-tasapelin Kongon tasavallan kanssa. Kane puolestaan osui kahdesti Kroatian verkkoon Englannin 4–2-voitossa.