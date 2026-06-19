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Harry Kanesta ja Cristiano Ronaldosta hätkähdyttävä vertailu – "Ei paljon näy"

4:23 Harry Kanesta ja Cristiano Ronaldosta hätkähdyttävä vertailu – Joel Pohjanpalo tarttui eroihin.

Julkaistu 53 minuuttia sitten

MTV Urheilun MM-studiossa perattiin Cristiano Ronaldon ja Harry Kanen eroja. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Cristiano Ronaldo ja Harry Kane ovat jalkapallomaailman kirkkaimpia tähtiä. Kaksikko pelasi torstain vastaisena yönä ensimmäiset ottelunsa käynnissä olevassa MM-turnauksessa. Otteluista muodostui hyvin erilaiset. Ronaldo jäi maaleitta, kun Portugali pelasi 1–1-tasapelin Kongon tasavallan kanssa. Kane puolestaan osui kahdesti Kroatian verkkoon Englannin 4–2-voitossa.

Maalisarakkeen lisäksi kaksikon väliltä löytyi myös muita merkittäviä eroja, kuten esimerkiksi lämpökartassa.

– Eipä (Ronaldoa) paljon puolustuspäässä näy. Hyvin hyökkäyspäävoittoinen, paljon boksissa ja hieman vasemmalla laidalla, MTV Urheilun asiantuntija Joel Pohjanpalo perkaa Ronaldon lämpökarttaa.

Kanen osalta näky on hyvin erilainen.

– Kaikki varmaan huomaa, että täältä löytyy alueita puolustuspäästä. Tämä kertoo hyvin paljon siitä, mikä hänen roolinsa Englannin joukkueessa on. Se, miten hän putoaa auttamaan joukkuetta pelin avaamisvaiheessa.

Katso Joel Pohjanpalon analyysi videonäytteineen kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

Harry Kanesta ja Cristiano Ronaldosta hätkähdyttävä vertailu | MTV Uutiset