Yle julkaisi perjantaina 17. huhtikuuta Liekinheitin-kappaleesta sinfoniaorkisterin version.
Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Radion sinfoniaorkesteri yhdistivät voimansa kapellimestari Nicholas Collonin johdolla.
Esitys on nähtävissä Yle Areenassa.
Timo Hietalan sovituksessa herkkyys ja voima kulkevat rinta rinnan. Esitys on taltioitu Helsingin Musiikkitalossa.
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen edustavat Suomea biisillään Liekinheitin Wienin Euroviisuissa 12.–16. toukokuuta.
