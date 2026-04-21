Tapparan kultakypärä Benjamin Rautiainen otti osumaa ja käväisi pukuhuoneessa kesken tiistain Ilves-ottelun toisen erän. Ilves kiipesi 2–2-tasoihin periodin mittaan.

Ilveksen Matic Török taklasi pistehirmua toisen erän puolivälin jälkeen. Jäässä pyörähtänyt Rautiainen liukui vaihtoaitioon jalkaansa selvästi aristaen.

Rautiainen istui vaihtopenkillä vain hetken ja poistui sitten pukukoppiin. Hän kuitenkin palasi kentälle vain parin minuutin poissaolon jälkeen.

Runkosarjassa seuraennätyksen 77 tehopisteellään rikkonut Rautiainen onnistui tiistaina maalinteossa ottelun avauserässä ylivoimalla.

Tapparan kannalta tiistain ottelu on edennyt huolestuttavaan suuntaan. Vaikka se johti 20 minuutin jälkeen 2–0, otti Ilves homman todella vahvasti haltuunsa paussin jälkeen.

Vieraana tänään pelaava ilves tasasi lukemat 2–2:een viitisen minuuttia ennen toista erätaukoa. Asialla oli joukkueen kapteeni Carl Klingberg.

2–2-lukemista edettiin toiselle erätauolle. Ilves johtaa sarjaa voitoin 2–0.

