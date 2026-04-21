Näyttelijä Nicole Kidmanin, 58, ja hänen ex-puolisonsa kantrimuusikko Keith Urbanin, 58, vanhin yhteisistä lapsista, 17-vuotias Sunday Rose saavutti uuden virstanpylvään.
Hän julkaisi kuvan itsestään kuvan lukion lukuvuoden päättävien tanssiaistensa mekossa.
Sunday Rose luo uraa mallina. Hän kretoi aikaisemin Elle-lehden haastattelunsa äitinsä inspiroineen häntä.
Sunday Rose Kidman Urban catwalkilla syksyllä 2025./All Over Press
Kidmanilla ja Urbanilla on Sunday Rosen lisäksi tytär Faith Margaret, joka syntyi joulukuussa 2010. Viime vuoden lopussa yhdysvaltalaismediat uutisoivat Kidmanin avioliiton tulleen päätökseensä 19 vuoden jälkeen.