Norjalaismaalivahti Henrik Haukelandin väitetään solmineen sopimuksen Venäjän KHL:ään.

Asiasta kertoi ensimmäisenä tshekkiläistoimittaja Vojtech Tuma. Myös saksalaissivusto Eisblog raportoi sopimuksesta "todennäköisenä huhuna".

Tuman mukaan Haukeland olisi tehnyt kaksivuotisen sopimuksen KHL-seura Traktor Tseljabinskin kanssa. Toistaiseksi hänellä on kuitenkin virallisesti sopimus ensi kaudesta Saksan DEL-liigan Straubingerin kanssa. Haukeland on pelannut Saksassa viisi kautta.

Hyppy Venäjälle olisi moraalisesti arveluttava veto, sillä valtaosa eurooppalaisista pelaajista on hylännyt sarjan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Viime kaudella KHL:ssä ei pelannut esimerkiksi suomalaisia tai norjalaisia lainkaan, mutta ruotsalaisia kuitenkin kolme.

Haukeland oli järisyttävän kovassa vireessä kolme viikkoa sitten päättyneessä jääkiekon MM-turnauksessa. Hän torjui Norjan MM-pronssille ja otti kiekkoa kiinni lähes 94-prosenttisesti. Maailmanmestaruusmitali on Norjan historian ensimmäinen.

31-vuotias Haukeland on tuttu myös SM-liigasta. Hän on kopannut laattaa Suomessa TPS:ssä ja KooKoossa.