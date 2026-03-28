Saksan DEL:ssä pelaava Dresdner Eislöwen on ilmoittanut, ettei suomalaisvahti Jussi Olkinuora jatka seurassa.

35-vuotiaan Olkinuoran sopimus kattoi vain tämän kauden, eikä jatkosopimusta tehty.

Olkinuora pelasi tällä kaudella 25 ottelua hyvin vaatimattomalla torjuntaprosentilla 87,2. Myös Eislöwenin kausi oli vaikea. Joukkue voitti 52 ottelustaan vain kahdeksan. Peräti 27 pisteen erolla sarjajumboksi jäänyt Eislöwen putoaa ensi kaudeksi suoraan sarjaporrasta alemmas.

Olkinuora on pelannut nyt kaksi edelliskautta Saksassa, mutta konkarivahdin seuraavasta osoitteesta ei ole vielä tietoa.

Edellisen kerran Olkinuora on nähty SM-liigassa kaudella 2023-24, jolloin hän pelasi 20 ottelua Pelicans-paidassa ennen kuin siirtyi kesken kauden Sveitsiin.

SM-liigan, Sveitsin ja DEL:n lisäksi Olkinuora on kerryttänyt kokemusta KHL:stä, SHL:stä ja AHL:stä.

Leijonissa Olkinuora on voittanut kaksi maailmanmestaruutta ja yhden olympiakullan. Sen lisäksi palkintokaapista löytyy kaksi CHL:n mestaruutta.