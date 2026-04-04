Koko kauden pelaamatta ollut Minttu Tuominen vahvistaa Kiekko-Espoota kesken HPK-finaalisarjan.
Puolustaja Minnamari "Minttu" Tuominen laittoi viime kauden jälkeen pelaajauransa jo tauolle. Hän siirtyi Kiekko-Espoossa fysiikkavalmentajaksi eikä ole tällä kaudella lainkaan pelannut.
35-vuotias konkari palaa kuitenkin tositoimiin – kesken Auroraliigan finaalisarjan.
Kiekko-Espoo kertoo Tuomisen tehneen joukkueen kanssa loppukauden sopimuksen. Espoolaiset olivat Auroraliigan finaaleissa johdossa jo voitoin 2–0, mutta HPK on kirinyt tasan 2–2:een.
– Minttu tuo mukanaan valtavan kokemuksen, hän on edustanut upean uransa aikana peräti 12 kaudella espoolaisjoukkuetta, Kiekko-Espoo kirjoittaa.
Tuominen on edustanut Suomessa pääsarjatasolla vain espoolaisjoukkueita, Bluesia ja Kiekko-Espoota, ja voittanut kuusi Suomen mestaruutta. Viimeisin niistä tuli edellissesongilla.
MM-kisoista Tuomisella on yksi hopea ja neljä pronssia ja olympialaisista kolme pronssia. Uran saavutuksiin lukeutuu myös Venäjän mestaruus.
Auroraliigan finaalisarja jatkuu huomenna sunnuntaina Espoossa.