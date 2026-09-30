Jumiin jäänyt hai on vetänyt eteläkorealaiseen kaupunkiin yli puoli miljoonaa kävijää.
Busanin satamakaupungissa Etelä-Koreassa uiskentelee suuri hai, joka on houkutellut kaupunkiin lyhyessä ajassa yli 600 000 turistia. Normaalisti alueella on kävijöitä noin kaksi tuhatta päivässä.
Aiheesta uutisoi muun muassa The Guardian.
Kanaalilla parveilevat ihmiset toivovat näkevänsä lähietäisyydeltä noin 3,5-metrisen hain, joka nähtiin kanaalissa ensimmäisen kerran 18. syyskuuta.
Hai on saanut nimen Bukang-i. Asiantuntijat uskovat, että kyseessä on kuparihai. Sen arvellaan seuranneen saalista mereltä kykenemättä löytämään enää ulospääsyä.
Rannikkovartiosto on pyrkinyt ajamaan haita takaisin merelle useita kertoja, mutta se on livahtanut aina takaisin peremmälle kanaaliin.
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Hain kerrotaan käyvän pinnalla viiden–kymmenen minuutin välein. Busanin pormestari Chun Jae-soo on kuvaillut siinä olevan "tähtiainesta".