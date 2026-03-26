EU-parlamentti on asettanut ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle.

EU-parlamentti äänesti tänään kauppasopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa.

Äänestyksen kohteena olleet lakiesitykset poistaisivat tullit useimmilta Yhdysvalloista tuoduilta teollisuustuotteilta ja takaisivat Yhdysvalloista tuotaville maa- ja kalataloustuotteille paremman pääsyn EU-markkinoille viime vuoden heinäkuussa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Parlamentin mukaan tullietuudet voitaisiin keskeyttää, jos Yhdysvallat ottaa käyttöön uusia tulleja tai tariffeja, jotka ylittävät sovitun 15 prosentin enimmäismäärän.

Lisäksi sopimus tulisi voimaan vain, jos Yhdysvallat noudattaa sitoumuksiaan teräs- ja alumiinituotteisiin liittyen.

Tullivapaus raukeaisi maaliskuun lopussa 2028, ellei sitä uusittaisi erikseen.

Lakien vaikutuksia tarkkailtava

Parlamentin mukaan EU-komission tulisi myös tarkkailla lakien vaikutuksia. Se voisi myös keskeyttää etuudet, jos tuonti Yhdysvalloista olisi niin suurta, että siitä aiheutuisi merkittävää haittaa EU:n teollisuudelle.

Asia etenee seuraavaksi parlamentin ja EU:n jäsenmaiden neuvoston välisiin neuvotteluihin.

– Tämä äänestys antaa meille vahvan mandaatin neuvotteluihin neuvoston kanssa. Parlamentti kannattaa sopimusta vain, jos se sisältää vahvat ja selkeät suojalausekkeet. Sopimus voi astua voimaan vain silloin, kun Yhdysvallat on täysin täyttänyt sitoumuksensa, asian esittelijä, saksalainen europarlamentaarikko sanoi tiedotteessa.