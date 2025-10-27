



Miten lieden tahroista pääsee eroon – ja pääseekö? Hellaa voi puhdistaa esimerkiksi pyyhkäisemällä kostealla liinalla ja puhdistusaineella. Shutterstock Julkaistu 14 minuuttia sitten Maria Aarnio maria.aarnio@mtv.fi Mitä ovat lieden harmaat tahrat, ja miten niistä pääsee eroon? Entä mistä tietää, ettei tahroja enää voi poistaa? Induktiolieden ja keraamisen lieden pinta näyttää ensivilkaisulla samanlaiselta. Marttojen Niina Silanderin mukaan molempien liesien pinta todella on samantyylistä karkaistua lasikeramiikkaa, joka kestää kuumuutta ja painetta. – Tämä tarkoittaa, että niiden puhdistusmenetelmät ovat pitkälti samanlaiset, hän vinkkaa. Lue myös: Vihaatko siivousta? Nappaa vinkit, joiden avulla kotitöistä tulee rutiinia Harmaat läikät ovat yleensä likaa Kumpaakin liesityyppiä voi puhdistaa esimerkiksi pyyhkäisemällä kostealla liinalla ja puhdistusaineella. – Erona on se, että keraamisessa lika usein palaa kiinni keraamisen lieden lämpöelementin vuoksi ja se on näin ollen vaikeampi puhdistaa, kun taas induktiossa puhdistus on helpompaa, Gigantin Teemu Eronen sanoo. Toisinaan lieden renkaiden ympärille ja sisään ilmestyy harmaita jälkiä tai laikkuja. Kyseessä on yleensä pinttynyt lika. – Esimerkiksi kattiloiden pohjasta irronnutta likaa tai ylikiehunutta keitinvettä ja sen seassa ollutta tärkkelystä, suolaa tai muuta likaa, Silander listaa.





– Toinen vaihtoehto saattaa olla, että lasin pintaan on jäänyt pesuainejäämiä, jonka jälkeen levyllä on tehty ruokaa ja lämpö "polttaa" tämän harmaan jäljen lasin pintaan, Eronen sanoo.

Mistä tietää, ettei tahroja enää saa liedeltä pois?

Hellan puhdistaminen voi olla totista työtä. Jykevämpi lika kannattaa ensin yrittää irrottaa keraamisen ja induktiolieden puhdistukseen tarkoitetulla terällä.

– Tämän jälkeen liedelle suunniteltu puhdistusaine pinnalle ja antaa vaikuttaa liasta riippuen pidempäänkin. Lopuksi lian pyyhintä kostealla rätillä ja tarvittaessa uusintakäsittely. Uskon, että tällä toimintatavalla likaisenkin lieden saa vielä "pelastettua", Eronen sanoo.

Mutta mistä tietää, että hellaa ei enää voi puhdistuksella pelastaa, tai jälkiä poistaa?

– Tämä lienee käyttäjästä kiinni, Eronen pohtii.

– Jos taso ei puhdistusainesta ja yrityksestä huolimatta puhdistu, jää se käyttäjän päätettäväksi voiko sen kanssa elää, vai olisiko aika vaihtaa uuteen, helpompipuhdisteiseen induktiotasoon.

Silanderin mukaan esimerkiksi kuuma sokeri voi polttaa merkkinsä lasiin.

– Jos lieden pintaan on tullut syviä naarmuja tai vaurioita, jotka rikkovat lasikeramiikan, liettä ei välttämättä voi enää pelastaa tai jälkiä poistaa, Silander sanoo.

– Pienet naarmut eivät haittaa käyttöä, mutta ovat toki harmillisia. Jos lasi on täysin rikki ja on vaara, että siitä saa haavan tai lasinsiruja irtoaa, lasi tulee vaihtaa uuteen, hän jatkaa.

Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa.

