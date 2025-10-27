Mitä ovat lieden harmaat tahrat, ja miten niistä pääsee eroon? Entä mistä tietää, ettei tahroja enää voi poistaa?
Induktiolieden ja keraamisen lieden pinta näyttää ensivilkaisulla samanlaiselta. Marttojen Niina Silanderin mukaan molempien liesien pinta todella on samantyylistä karkaistua lasikeramiikkaa, joka kestää kuumuutta ja painetta.
– Tämä tarkoittaa, että niiden puhdistusmenetelmät ovat pitkälti samanlaiset, hän vinkkaa.
Harmaat läikät ovat yleensä likaa
Kumpaakin liesityyppiä voi puhdistaa esimerkiksi pyyhkäisemällä kostealla liinalla ja puhdistusaineella.
– Erona on se, että keraamisessa lika usein palaa kiinni keraamisen lieden lämpöelementin vuoksi ja se on näin ollen vaikeampi puhdistaa, kun taas induktiossa puhdistus on helpompaa, Gigantin Teemu Eronen sanoo.
Toisinaan lieden renkaiden ympärille ja sisään ilmestyy harmaita jälkiä tai laikkuja. Kyseessä on yleensä pinttynyt lika.
– Esimerkiksi kattiloiden pohjasta irronnutta likaa tai ylikiehunutta keitinvettä ja sen seassa ollutta tärkkelystä, suolaa tai muuta likaa, Silander listaa.