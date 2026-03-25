Mohamed Salahin lähtö ensi kesänä avaa Liverpoolin kokoonpanoon supertähden mentävän aukon. Sport Bildin mukaan seura haluaa paikalle Bayern-tähti Michael Olisen.

Bayernin laitahyökkääjä Michael Olise on tavoiteltu nimi jalkapallon pelaajamarkkinoilla. 24-vuotias ranskalaistähti on tehnyt tällä kaudella komeat 11 liigamaalia ja antanut 19 maalisyöttöä Bundesliigassa, mikä on kasvattanut kiinnostuksen lisäksi myös hänen markkina-arvoaan.

Saksalaisen Sport Bildin mukaan Olise on arvioitu vähintään 140 miljoonan euron arvoiseksi. Hänen perässään ovat lehden tietojen mukaan ainakin Real Madrid, Manchester City ja Liverpool.

Etenkin Liverpoolin tahto siirrolle on suuri. Seura etsii korvaajaa Mohamed Salahille, joka on lähdössä kesällä Anfieldilta, mahdollisesti Saudi-Arabiaan tai MLS:ään. Egyptiläistähden lähdöstä ilmoitettiin virallisesti tiistaina.

Sport Bildin uutisen mukaan Liverpool olisi valmis maksamaan Olisesta ensi kesänä peräti 200 miljoonaa euroa. Real Madridilla olisi puolestaan valmiudet tarjota 165 miljoonaa.

FC Bayernilla ei kuitenkaan ole toistaiseksi mitään halua luopua tähdestään. Seuran urheilujohtaja Max Eberl muistuttaa Sport Bildille Olisen sopimuksesta, joka pitäisi Ranskan maajoukkuetähden seurassa vuoteen 2029.

Lopulta paljon on kuitenkin kiinni Olisen omasta tahdosta ja siitä, haluaako hän lähteä vai jäädä. Toistaiseksi laituri ei ole halunnut kommentoida tulevaisuuttaan, mutta Sport Bildin mukaan hän on vaikuttanut viihtyvän Münchenissä, jossa hän asuu tällä hetkellä Jérôme Boatengin omistamassa kartanossa.