Kasper Halttunen meni kaupan.
Jääkiekon NHL-seura San Jose Sharks myi suomalaishyökkääjä Kasper Halttusen ja ruotsalaishyökkääjä William Eklundin Ottawa Senatorsiin. Ottawa antoi San Joselle vastineeksi hyökkääjälupaus Brandon Svobodan pelaajaoikeudet sekä ensimmäisen kierroksen yhdeksännen varausvuoron tulevan viikonlopun varaustilaisuuteen.
Halttunen, 21, on pelannut AHL-otteluita kahdella kaudella San Jose Barracudassa. NHL:ssä hän ei ole toistaiseksi debytoinut.
Kuluneella AHL-sesongilla suomalainen summasi 69 runkosarjaotteluun 35 (16+19) tehopistettä ja teki kahden ottelun pudotuspelirupeamassaaan yhden maalin.
Eklund, 23, pelasi viidettä kauttaan San Josessa ja summasi 15+38=53 pistettä 78 ottelussa.
Svoboda, 21, päätti toisen sesonkinsa Bostonin yliopistojoukkueessa.
San Josella on tulevan varaustilaisuuden avauskierroksella nyt käytössään toinen ja yhdeksäs varausvuoro.