Oulun Haukiputaalla maanantaina päiväkodin ruoasta löytynyt eläin oli peltomyyrän poikanen, kertoo Oulun kaupunki.
Aiemmin kaupunki oli tiedottanut, että ruoasta Aseman päiväkodissa olisi löytynyt hiiri.
Elintarvikevalvonnan ottamista näytteistä ei löytynyt laboratoriotutkimuksissa taudinaiheuttajia. Ruoasta tutkittiin tyypillisimpiä mikrobeja kuten salmonella- ja enterobakteereja. Osa tuloksista valmistunee ensi viikolla.
Ruoka oli valmistettu Haukiputaan yhtenäiskoululla, jossa ruoan tuottaa ISS Palvelut. Samaa ruokaa oli toimitettu muuallekin.
Aiemman tiedotteen mukaan eläin päätyi keittiölle kypsentämättömän pastan mukana.
Tuholaistorjuja on tarkastanut valmistustilan. Varotoimena keittiö on puhdistettu ja kaikki avatut pakkaukset on poistettu ja tuhottu.