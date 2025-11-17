Aseman päiväkodin ruoasta Haukiputaalla Pohjois-Pohjanmaalla on löytynyt kuollut hiiri, kertoo Oulun kaupunki.
Hiiri löytyi tiedotteen mukaan ruuan seasta päiväkodin keittiössä ruoanjakelun yhteydessä tänään maanantaina.
Ruoka oli valmistettu Haukiputaan yhtenäiskoululla, jossa ruoan tuottaa ISS Palvelut.
Tämä ruokaerä kuljetettiin Aseman päiväkodille, Toimintakeskus Tsemppiin sekä Hoivatien erikoisyksikköön.
Yhteensä ruokaa ehdittiin tarjoilla 59 ihmiselle. Hiiren saastuttamaa ruokaa oli jo ehditty nauttiakin, ennen kuin sen tarjoilu lopetettiin ja ruoka heitettiin pois.
Päätyi keittiölle kypsentämättömässä pastassa
Hiiri oli päätynyt keittiölle kypsentämättömän pastan mukana, Oulun Tilapalveluiden käyttäjäpalvelupäällikkö Ritva Lasaroff kertoo MTV Uutisille.
– Ensikäden tieto on senkaltainen, että hiiri oli ollut kuolleena pastalähetyserässä, eli kuivapastan joukossa. Ja kun siitä oli ryhdytty ruokaa valmistamaan, oli käynyt niin, että kun vesi oli pantu kiehumaan ja pasta kaadettu sinne joukkoon, hiirtä ei ollut huomattu, Lasaroff selvittää.