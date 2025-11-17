



Päiväkodin ruoasta löytyi hiiri Haukiputaalla –"Mikäs möykky täällä on!" Ruokaa ehdittiin tarjota 59 ihmiselle ennen hiiren löytymistä. Kuvituskuva. Julkaistu 17.11.2025 15:56 (Päivitetty 19 minuuttia sitten ) Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Aseman päiväkodin ruoasta Haukiputaalla Pohjois-Pohjanmaalla on löytynyt kuollut hiiri, kertoo Oulun kaupunki. Hiiri löytyi tiedotteen mukaan ruuan seasta päiväkodin keittiössä ruoanjakelun yhteydessä tänään maanantaina. Ruoka oli valmistettu Haukiputaan yhtenäiskoululla, jossa ruoan tuottaa ISS Palvelut. Tämä ruokaerä kuljetettiin Aseman päiväkodille, Toimintakeskus Tsemppiin sekä Hoivatien erikoisyksikköön. Yhteensä ruokaa ehdittiin tarjoilla 59 ihmiselle. Hiiren saastuttamaa ruokaa oli jo ehditty nauttiakin, ennen kuin sen tarjoilu lopetettiin ja ruoka heitettiin pois. Lue myös: Karmea löytö kuivatusta taatelista – "Eivät mitään hauskoja aineita" Päätyi keittiölle kypsentämättömässä pastassa Hiiri oli päätynyt keittiölle kypsentämättömän pastan mukana, Oulun Tilapalveluiden käyttäjäpalvelupäällikkö Ritva Lasaroff kertoo MTV Uutisille. – Ensikäden tieto on senkaltainen, että hiiri oli ollut kuolleena pastalähetyserässä, eli kuivapastan joukossa. Ja kun siitä oli ryhdytty ruokaa valmistamaan, oli käynyt niin, että kun vesi oli pantu kiehumaan ja pasta kaadettu sinne joukkoon, hiirtä ei ollut huomattu, Lasaroff selvittää.





– Sitten ruoka oli kuljetettu päiväkodin yksikköön. Siinä vaiheessa, kun sitä oli annosteltu isommasta astiasta pienempiin tarjoiluastioihin ja nosteltu kauhalla, oli huomattu, että mikäs möykky täällä on. Se ei onneksi päätynyt kenenkään lautaselle. Joku olisi saanut kyllä siitä traumat, Lasaroff huokaa.

Lasaroff kertoo olevansa itse kauhistunut hiirilöydöstä.

– Kyllähän se järkytti. Mutta onneksi tämmöistä kriisitilanteiden hallintaa on harjoiteltu ja mietitty, ja näin ollen ryhdyttiin välittömästi vain toimenpiteisiin. Eli estettiin vahingon laajeneminen viemällä ruoka heti pois. Myös tiedotus aloitettiin mahdollisimman nopeasti, että asiakas ei kerkeä syödä ruokaa enempää.

Ruoka toimitettu tutkittavaksi

Ruoasta on toimittu näytteet ympäristöterveydenhuollon tutkittavaksi.

Lasaroffin mukaan tuloksia pitäisi tulla jo torstaina, jolloin asiasta tiedotetaan seuraavan kerran.

Kiehuvassa vedessä keittäminen tuhoaa tehokkaasti valtaosan haitallisista bakteereista ja muista mikrobeista.

– Mutta halutaan tietenkin varmistus siitä, Lasaroff toteaa.

Kommentteja hiiritapauksesta ei ole vielä Oulun Tilapalveluille tullut.

Lasaroff arvelee, että vanhemmat kommentoivat asiaa suoraan päiväkodin henkilökunnalle, josta viestit välittyvät ateria- ja palvelujärjestäjälle.

– Nyt on pari jännää päivää tässä, mutta toivottavasti asiakkaat kuitenkin voi hyvin eikä olisi mitään oireita. Sitä minä toivon todella.

Juttua täydennetty 17.11.2025 kello 17.08 Ritva Lasaroffin kommenteilla.