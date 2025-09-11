Vuonna 2010 alkanut hittisarja on hitsannut näyttelijät tiiviisti yhteen. MTV:n toimittaja Kitta Kohonen tapasi Downton Abbey -tähtiä Lontoossa.

Hienostohotelli Claridge´s Lontoossa on kuin astuisi sisälle Downton Abbey -maailmaan.

Kristallikruunujen ja upeiden kukka-asetelmien loisteessa meidät toimittajat ohjataan odotustilaan.

Siellä tarjoillaan erikoiskahveja, teetä ja maukkaita leivonnaisia. Alamme päästä aatelisperheen tunnelmaan.

Minulle on annettu haastateltavaksi kaksi ryhmää. Ensin naisnäyttelijät ja sitten miehet.

Skandaali seurapiireissä

Jos olet seurannut sarjaa ja elokuvia, Crawleyn aatelisperhe ja heidän uskollinen palvelijakuntansa on tuttu.

Vannoutuneet Downton Abbeyn ystävät tietävät, että yksi kantavista teemoista vuosien varrella on ollut kunnian säilyttäminen muuttuvien aikojen keskellä. Eri aikojen haasteet ovat koetelleet perhettä kuin myös palveluskuntaa monin eri tavoin.

Viimeinen näytös vie katsojat 30-luvulle. Heti elokuvan alussa selviää, että perheen vanhin tytär lady Mary on eronnut.

– Sinulla on aika rankkaa, vai mitä, kysyy Maryn sisarta lady Edithiä esittävä näyttelijä Laura Carmichael.

– Kyllä, Marylla on rankkaa, sillä seurapiirit hyljeksivät eronnutta naista, vastaa Marya esittävä näyttelijä Michelle Dockery.

– Mielestäni näissä kolmessa elokuvassa on paljon puhetta uudesta aikakaudesta. Ja tässä elokuvassa mennään oikeasti eteenpäin.

Kunnianosoitus Maggie Smithille

Yksi Downton Abbeyn suurista ja rakastetuimmista tähdistä oli Maggie Smith, joka kuoli vuosi sitten. Näyttelijäkollegat muistelevat häntä lämmöllä.

– Oli valtava etuoikeus työskennellä Maggien kanssa, sanoo Laura Carmichael.

– Tulemme loppuelämämme kertomaan hänestä hauskoja tarinoita.

Maggie Smithin teräväsanainen roolihahmo lady Violet kuoli edellisessä elokuvassa. Oikeassa elämässä Maggie Smith kuoli viime vuoden syyskuussa 89-vuotiaana. Tuossa vaiheessa Viimeisen näytöksen kuvaukset oli saatu päätökseen.

– Elokuvan tekeminen tuntui kunnianosoitukselta hänelle.

– Ja tietysti, kun hän sitten menehtyi, olimme syvästi liikuttuneita. Toivomme, että tämä elokuva on hänelle kaunis kunnianosoitus, Carmichael toteaa.

Kamarineito Anna Batesin roolissa oleva Joanne Froggatt on samaa mieltä.

– Rakastin tarinoita, joissa hän kertoi työskentelystään Laurence Oliverin kanssa.

– Me taas voimme sanoa, että olemme työskennelleet Maggie Smithin kanssa, kun itse olemme Maggien iässä ja juttelemme nuoremmille näyttelijöille, Froggatt sanoo.

"Olemme kuin perhe"

Vuosien varrella näyttelijät ovat tulleet toisilleen hyvin läheisiksi, mikä näkyy etenkin miesten keskinäisessä huumorissa.

– Minulla on hauskaa. Näiden kaveriden kanssa on aina hauskaa, hymyilee lordi Hexhamin roolia näyttelevä Harry Hadden-Paton.

Lordi Grantham eli näyttelijä Hugh Bonneville naurattaa kollegojaan ja toimittajaa.

– No, onhan tässä lähestymiskielto. En ole enää yhtä lähellä Robia kuin ennen, Bonneville sanoo naama peruslukemilla.

Rob on näyttelijä Robert James-Collier, jonka roolihahmo on Downton Abbeyn entinen hovimestari ja pitkäaikainen palvelija Thomas Barrow.

– Sarjan ajateltiin alunperin kestävän 7 jaksoa, jos edes sitäkään, mutta pääsimme tekemään 52 jaksoa ja 3 elokuvaa. Se on merkki siitä, että tulemme ammatillisesti toimeen varsin hyvin, jatkaa Bonneville.

Michelle Dockery kuvailee näyttelijäkaartia perheeksi.

– Me olemme kuin perhe. On todella harvinaista, että näyttelijät työskentelevät näin pitkään yhdessä ja palaavat yhä uudelleen jonkin niin tutun pariin.

– Tämä on ollut suuri osa elämäämme, ja sitoo meidät ikuisesti yhteen.

Elokuva faneille

Downton Abbeylla on alusta lähtien ollut vannoutunut fanikunta.

– Tämä elokuva on juhla meille näyttelijöille, mutta samalla myös faneille, sanoo Tom Bransonin roolista tuttu näyttelijä Allen Leech.

– He ovat seuranneet meitä, ja me kaikki tunsimme, että tarina ansaitsee päättyä oikealla tavalla.

– Eikö näin tehty jo toisen elokuvan kohdalla, kysyy Robert James-Collier pilke silmäkulmassa.

– Ei, jätimme aivan liian monta asiaa avoimeksi, Leech vastaa.

Innostus näkyy lipputuloissa

Vaikka Suomi on pieni maa, olimme ensimmäisen Downton Abbey -elokuvan osalta lipputuloissa laskettuna koko maailman listalla sijalla 11. Toisen elokuvan kohdalla maailman 9:ksi suurin maa.

– Olemme onnekkaita, kun niin moni ihminen ympäri maailmaa on seurannut meitä, eikä vähiten Suomessa, Hugh Bonneville kiittelee.

– Mutta Suomi merkitsee meille enemmän kuin mikään muu maa, Robert James-Collier lisää.

– Älkää paljastako tätä muille maille. Ne saattavat suhtautua oudosti.

– Kiitos Suomi, heittää puhetulvaan vielä Allen Leech.

– En koskaan unohda, kun Hugh tuli kakkoskaudella kertomaan: "Olemme iso juttu Suomessa", lisää James-Collier vielä vettä myllyyn.

– Ja hän sanoi sen suomeksi. Voitko sanoa sen uudestaan, kysyy Allen Leech ja miehet kääntyvät nauraen katsomaan Hugh Bonnevilleä.

Haastattelu päättyy siihen, että olen kutsunut kiitolliset näyttelijät vierailulle Suomeen.

Downton Abbey: Viimeinen näytös ensi-ilta Suomessa 12.9.