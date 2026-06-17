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Kuohuttava päätös: Miksei Mbappé saanut tästä rangaistuspotkua? "Puhelimeni on räjähtänyt viesteistä"

Kohahduttava tilanne: Kylian Mbappén jaloille liu'utaan – ei rangaistuspotkua.

Kohahduttava tilanne: Kylian Mbappén jaloille liu'utaan – ei rangaistuspotkua.

Ranskan supertähti Kylian Mbappé nimittäin kaatui rangaistusalueella sen jälkeen, kun Senegalin Sadio Mané liukui hänen jaloilleen. Ottelu oli tuolloin 58. minuutilla vielä 0–0.

Ranskan ja Senegalin välisessä jalkapallon MM-turnausottelussa on kuohuttanut tuomitsematta jäänyt rangaistuspotku.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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– Puhelimeni on räjähtänyt viesteistä useilta maailman parhailta erotuomareilta, jotka eivät myöskään voi ymmärtää, miksi rangaistuspotkua ei annettu, hän kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:llä.