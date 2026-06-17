Entinen huipputuomari Jonas Eriksson pohti Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:llä, että Alireza Faghanin päätöksenteossa saattoi kummitella edellisten, neljän vuoden takaisten MM-kisojen tilanne.
Faghani jätti tuolloin ensin viheltämättä Portugalille rangaistuspotkun pallon osuttua Uruguayn José María Giménezin käteen. Erotuomari pyydettiin tuolloinkin katsomaan tilanne videomonitorista, ja hän lopulta muutti päätöksensä rangaistuspotkuksi.
Eriksson totesi päätöksen olleen "täysin väärä" ja arveli, että se saattoi vaikuttaa Faghaniin nyt.
Portugali teki tuolloin maalin saamastaan rangaistuspotkusta. Uruguay putosi lopulta jatkosta yhden maalin erolla. Faghani ei saanut ottelun jälkeen Qatarin MM-turnauksessa enää tuomaritehtäviä.