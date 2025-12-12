



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Poliisi vaatii kahta miestä vangittavaksi – kahta uhria ammuttiin haulikolla Konalassa Julkaistu 7 minuuttia sitten Tiia Palmén tiia.palmen@mtv.fi Poliisi vaatii tänään kahta miestä vangittavaksi Helsingin Konalan tappoon liittyen. Helsingin Konalassa yksityisasunnossa tiistaina tapahtuneeseen tappoon liittyen vaaditaan tänään kahta miestä vangittavaksi. Miehet ovat 33- ja 35-vuotiaita. Kolsarintiellä Helsingissä ammuttiin tiistaina 9. joulukuuta kaksi laukausta, joista toinen osui kuolettavasti uhriin ja toinen haavoitti toista uhria. Molemmat uhrit ovat yli 40-vuotiaita miehiä. Hälytys paikalle tuli varhain aamulla kello 4.48. Teossa käytettiin haulikkoa. Tapon uhriksi joutunut mies kuoli jo asunnossa, vaikka ensihoitajat olivat ehtineet saapua paikalle. Tapon yrityksen uhriksi joutunut mies vietiin sairaalaan, mutta hän on jo päässyt pois hoidosta. Lue myös: Poliisi jatkaa Konalan henkirikoksen tutkintaa – viisi otettu kiinni Osa kiinniotetuista vapautetaan Poliisilla on ollut yhteensä viisi henkilöä kiinniotettuina epäiltynä osallisuudesta henkirikokseen. Kolme heistä vapautetaan tänään, kun kuulustelut on saatu tehtyä. Kahta pidätettyä poliisi esittää vangittavaksi. Vangitsemisistunnot pidetään tänään iltapäivällä poliisilaitoksella Pasilassa. Poliisi vaatii 33-vuotiasta miestä vangittavaksi epäiltynä taposta, tapon yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta. Miehellä on mittava rikostausta. Toinen vangittavaksi vaadittu on 35-vuotias mies. Häntä epäillään avunannosta tappoon, tapon yritykseen ja ampuma-aserikokseen. Poliisi ei toistaiseksi kerro, kenen asunnossa henkirikos tapahtui. Kumpikaan uhreista ei asunut kyseisessä asunnossa. Lue myös: Konalan taposta epäilyllä mittava rikostausta – liittyi vuoden 2015 sorakuoppamurhaan





Ei järkevää syytä

Teon motiivi on vielä selvityksen alla.

– Tässä vaiheessa tämä näyttää enemmän järjettömältä teolta. Vaikuttaa siltä, että on napsahtanut ja sitten mennään. Toistaiseksi tekoon on selvinnyt vain löyhiä syitä, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo.

Poliisille on epäselvää sekin, miten uhrit ja epäillyt tunsivat toisensa vai tunsivatko he edes.

– Emme ihan tiedä, mikä yhteys heillä on toisiinsa tai ovatko he edes kovin hyvin tunteneet toisiaan.

– Ei ole mitään selkeää kuvaa siitä, ovatko juuri nämä vangittavaksi vaadittavat tunteneet uhreja, Lindholm sanoo.

Poliisin mukaan tekoon liittyy päihteitä.