Alisa Vainio joutui keskeyttämään Berliinin maratonin jo alle kymmenen kilometrin kohdalla. Vainio kertoi Suomen urheiluliiton tiedotteessa, että keskeytyksen takana oli jalkavaiva.

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Vainio tuli vielä viiden kilometrin väliaikapisteelle, jossa hän oli SE-vauhdissa. Suomalaista ei enää nähty kymmenen kilometrin väliaikapisteellä. Viidessä kilometrissä aika ol 16.29.

– Toisen kilometrin kohdalla astuin jotenkin huonosti, ja se vihlaisi pakarasta. Sitten meni koko vasemman jalan takaketju tosi jäykäksi. En tiedä mistä se johtui. Ennen kisaa oli kuitenkin kaikki ihan hyvin, eikä olisi pitänyt olla mitään, Vainio kertoi tiedotteessa.

– Juoksin sen jälkeen kahdeksan kilometriä kivun kanssa. Toivottavasti siitä ei tullut mitään vauriota, Vainio totesi.

Etiopian Tigst Assefa piti lähes koko matkan maailmanennätysvauhtia, mutta viimeiset kaksi kilometriä olivat vaikeita jalkavaivojen takia. Hän juoksi kuitenkin ennätyksensä 2.11.04. Myös miehissä voittaja tuli Etiopiasta. Ykkönen oli Guye Adola ajalla 2.02.50.