Alisa Vainion Suomen ennätyksen jahtaaminen Berliinin maratonilla jäi alle kymmeneen kilometriin, kertoo Suomen urheiluliitto tiedotteessaan.

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Vainio sai vielä viiteen kilometriin ajana 16.29, mutta kymmenen kilometrin väliaikaa ei Vainio enää saanut. Hän oli ensimmäisellä väliaikapisteellä SE-vauhdissa. Sijoitus oli tuossa kohtaa 18:s.

Suomalaisjuoksijalle oli tullut Ylen mukaan sellainen olo, että kisa on keskeytettävä.