18-vuotias kiinalainen Yan Ziyi heitti keihästä jo toisen kerran yli 70 metrin.
Yan Ziyi voitti Aasian kisojen naisten keihäänheiton ylivoimaisesti sunnuntaina. 18-vuotias kiinalaishirmu nakkasi välineen jo avausheitollaan 70,46 metriin, uuteen Aasian kisojen ennätykseen. Nuori urheilija ei sen jälkeen heittoja Japanin Nagoyassa enää tarvinnut.
– Suunnitelmani oli onnistua ensimmäisten kahden heiton aikana. En kuitenkaan odottanut tuollaista mittaa heti ensimmäisellä heitollani, Yan sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.
Toiseksi sijoittunut Japanin hallitseva olympiavoittaja ja vuoden 2023 maailmanmestari Haruka Kitaguchi heitti 62,70, lähes kahdeksan metriä vähemmän. Japanin Takemoto Sae (62,15) ylsi kolmanneksi.
Yanista tuli vasta historian toinen nainen, joka on pystynyt heittämään kahdesti kauden aikana yli 70 metriä. Tshekkiläinen maailmanennätysnainen Barbora Špotakova teki saman ensin vuonna 2008.
Yanin kauden kansainvälinen kärkitulos ja alle 20-vuotiaiden maailmanennätys on 71,74. Sillä hän on naisten kaikkien aikojen listalla toisena. Vain ME:n 72,28 heittänyt Spotakova on edellä.
Yan on myös tämän kauden ainoa 70 metrin ylittäjä naisten keihäänheitossa.
Kiinalainen voitti tänä vuonna Timanttiliigan finaalin Brysselissä ja sijoittui toiseksi Ultimate Championship -mestaruuskilpailussa Budapestissa. Ultimate Championshipin voitti nyt Aasian kisoissa toiseksi jäänyt Kitaguchi.
Yan Ziyi tuuletti Aasian kisojen mestaruutta.