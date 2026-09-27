Tuomas Hämäläinen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hän pitää urheilun laaja-alaisesta seuraamisesta ja on ottanut viime vuosina luupin alle myös voimailu- ja fitnessaiheet. Ole Hämäläiseen matalalla kynnyksellä yhteydessä juttuvinkeistä.