Etiopian Tigste Assefan maailmanennätysjuoksu vesittyi Berliinin maratonilla aivan loppuhetkien aikana.
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Assefa jäi lopulta kenialaisen Ruth Chepngetichin nimissä olevasta ME-ajasta (2.09.56) reilun minuutin. Assefan loppuaika oli 2.11.04.
Naisten kilpailun loppu oli todella dramaattinen. Assefa oli 40 kilometrin kohdalla vielä selkeästi ME-ajassa, mutta aivan viimeisillä kilometreillä hän alkoi silminnähden ontumaan jalkaansa ja menetti maailmanennätysajan vauhdin hidastuessa selkeästi.
ME:n nimissään edelleen pitävä Chepngetich kärsii tällä hetkellä dopingpannaa.
Suomen Alisa Vainio joutui keskeyttämään kilpailun kymmenen kilometrin tuntumassa.
Miesten maratonin voitti niin ikään etiopialainen Guye Adola aikaan 2.02.51.