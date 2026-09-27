Berliinin maratonin keskeyttänyt Alisa Vainio julkaisi alakuloisen päivityksen.

Euroopan mestari Alisa Vainio jätti sunnuntaina Berliinin maratonilla leikin kesken jalkavaivan takia noin kymmenen kilometrin kohdalla.

– Toisen kilometrin kohdalla astuin jotenkin huonosti, ja se vihlaisi pakarasta. Sitten meni koko vasemman jalan takaketju tosi jäykäksi. En tiedä mistä se johtui. Ennen kisaa oli kuitenkin kaikki ihan hyvin, eikä olisi pitänyt olla mitään, Vainio kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Hän oli purskahdellut kilpailua seuranneissa haastatteluissa itkuun. Suomalaistähti avasi myöhemmin tuntojaan Instagram-päivityksessä.

– Kaikki oli tänään pedattu menestystäni varten, ja juuri sitä lähdimme tavoittelemaan. Valitettavasti kilpailun alussa tapahtui jotakin, ja matkani päättyi varhain, Vainio kirjoitti englanniksi.

Hän jatkoi, että "kun on tehnyt päivästä toiseen kovaa töitä jonkin eteen, eivätkä odotukset täytykään, se totta kai sattuu".

– Kiitos tiimilleni siitä, että olette olleet tukenani niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä.

Radiojuontaja ja näyttelijä Janne Saarinen lohdutti Vainiota nopeasti kannustavalla viestillä kommenttikentässä.

– Siä oot paras. Piste, Saarinen kirjoitti isoin kirjaimin.

Hän laittoi tekstinsä perään laastaroidun sydämen emojin.

Saarinen halaili elokuussa Birminghamissa Vainiota pitkään ja antoi tälle poskipusun, kun Vainio oli painellut maratonin ylivoimaiseen Euroopan mestaruuteen. Kaksikko on yhdistetty toisiinsa romanttisesti.