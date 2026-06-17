MM-debytanttimaa Jordania kiusasi Itävaltaa mutta taipui lopulta 1–3-tappioon.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Jordania pelaa ensimmäistä kertaa jalkapallon miesten MM-kilpailuissa. Turnausavauksessa se haastoi Itävaltaa urhoollisesti Yhdysvaltojen Santa Clarassa.
Itävalta siirtyi avauspuoliajalla Romano Schmidin maalilla johtoon, mutta Jordanian tasoitti osuttuaan 50. minuutilla terävällä laukauksellaan tolpan kautta.