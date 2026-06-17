Jalkapallon Veikkausliigan kärkiottelussa HJK ja Inter pelasivat keskiviikkoiltana Helsingissä 3–3-tasapelin.

Turkulaiset karkasivat ensimmäisen 20 minuutin aikana jo kahden maalin johtoon Jasse Tuomisen ja Alie Contehin maaleilla.

Liam Möller kavensi 25 minuutin kohdalla, mutta seuraava maali nähtiin vasta peliminuutilla 71, kun HJK:n Alfie Cicale laittoi pallon epäonnekseen omaan maaliin.

Inter johti ottelua 3–1 vielä 85 minuutin kohdalla, kun HJK:n tanskalaishyökkääjä Mads Borchers laukoi rangaistusalueen ulkopuolelta yhden kauden komeimmista maaleista.

Entiset VPS-pelurit Cicale ja Borchers juonivat vielä myös HJK:n tasoituksen. Cicale keskitti ja Borchers puski maalin läheisyydestä voimalla 3–3-tasoituksen.

Ottelu oli ensimmäinen sen jälkeen, kun viranomaiset olivat antaneet HJK:lle rajut ukaasit kannattajien häiriökäyttäytymisestä. Keskiviikkona häiriöiltä kuitenkin vältyttiin.

Turussa kyseenalainen maali

Alkuillan muissa otteluissa KuPS voitti vieraskentällä TPS:n 2–1 ja viime aikoina piristynyt Ilves murskasi FF Jaron Tammelassa maalein 5–0.

TPS:n ja KuPSin kohtaamisessa ihmetystä herätti Otto Ruopin tekemä KuPSin 1–0-maali, jossa pallo ei vaikuttanut hidastuskuvien perusteella ylittävän kokonaan maaliviivaa. Ottelun erotuomari Mohammad Al-Emara kuitenkin hyväksyi maalin.

FC Inter johtaa sarjaa 26 pisteellä. KuPS on kahden pisteen päässä toisena ja kaksi ottelua vähemmän pelannut AC Oulu kolmantena 21 pisteellä. HJK on neljäntenä 19 pisteellä.