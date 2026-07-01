Mies on etsintäkuulutettu Suomessa epäiltynä talousrikoksista.

69‑vuotias suomalaismies on pidätetty Thaimaan Bangkokissa erikoisessa poliisioperaatiossa, kertoo thaimaalaismedia Bangkok Post.

"Jacobiksi" kutsuttu suomalaismies otettiin kiinni maanantaina Lat Krabangin alueella sijaitsevalla asuinalueella.

Mies on etsintäkuulutettu Suomessa epäiltynä kavalluksesta ja veronkierrosta. Hänestä oli annettu Interpolin punainen etsintäkuulutus.

Erikoinen pidätys

Poliisin mukaan mies pakoili viranomaisia pysyttelemällä lähes jatkuvasti sisällä talossaan. Hän piti ovet suljettuina ja tilasi ruokansa kotiinkuljetuksella.

Hän oli jopa peittänyt ikkunat pahvilaatikoilla ja muilla esineillä estääkseen näkyvyyden ulos ja sisään.

Lopulta yksi poliiseista naamioitui puutarhuriksi ja alkoi leikata puita miehen talon edustalla.

Mies ilmestyi ulos varoittamaan sähköjohdoista, ja poliisi sai pidätettyä hänet.

Thaimaa aikoo nyt seuraavaksi luovuttaa miehen takaisin Suomeen.