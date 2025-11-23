Kirsi selätti vakavan mielenterveyshäiriön ja työllistyi uudelleen. – Meidän pitäisi yhteiskunnassa huolehtia siitä, että kukaan ei jää yksin, hän sanoo nyt.

Suomessa jo 40 prosenttia vakavan mielenterveyshäiriön omaavista ihmisistä työllistyy IPS-menetelmän avulla. Toki vain siellä, missä menetelmä on käytössä. Tällä hetkellä se on käytössä noin puolella hyvinvointialueista kuten Keski-Pohjanmaalla, josta Kirsi Karsikas pääsi myös uuden elämän alkuun.

– Työskentelen täällä Välikankaan kirjapainolla sitojana ja tämä on erittäin mieluista työtä. Nyt tulee kaksi vuotta täyteen, vaikka aiemmin ajattelin, ettei minusta enää koskaan ole työelämään, kertoo Kirsi.

Hän sairastui vakavaan masennukseen ja uupumukseen jo parikymmentä vuotta sitten. Perheessä oli tuolloin seitsemän lasta ja Kirsi työskenteli kaupassa vuorotöissä.

– Väsyin siihen, koska oli paljon iltoja ja viikonloppuja ja olisin halunnut olla enemmän lasten kanssa. Se otti mielen päälle, ja oli tietenkin kotitöitä myös. Sitten tuli totaalinen pysähdys.

Hän muistaa viimeisestä keväästä vain vähän.

– Kävin kovilla ylikierroksilla, heräilin yöllä, tuntui etten enää pysty. Kun äiti soitti, itkin ja hän kehotti lääkäriin. Ensin tuli kuukauden sairausloma ja olin kauhuissani. Sitten tuli vuoden sairausloma.