Talvi- ja kesäajan vaihtuessa kellon viisareita siirretään aina tunti kesää kohti. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Talviaikaan siirrytään jälleen sunnuntaina 26. lokakuuta. Kelloja siirretään lauantain ja sunnuntain välisenä yönä aamuneljältä.
Monelle kellojen siirto tarkoittaa ikuista pohdintaa siitä, kumpaan suuntaan tuntiviisaria kesä- ja talviajan vaihtuessa siirretäänkään. Ongelmaan kannattaa ottaa avuksi helppo muistisääntö: kelloja siirretään aina tunti kesää kohti.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että talviaikaan siirryttäessä viisareita siirretään taaksepäin, eli sinne, missä kesä on lähempänä. Keväällä tuntiviisaria siirretään puolestaan tunti eteenpäin eli kohti lähestyvää kesää.
