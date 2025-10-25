Jos vähänkin vilkaisee ikkunasta ulos, niin ei voi olla huomaamatta, että nyt eletään vahvasti syksyisen hämärissä tunnelmissa.

Meteorologi Pekka Pouta kertoo kuulemansa parhaan luonnehdinnan tämänhetkisestä säätilasta.

– Pimmeetä ja märkää kuin mörön persiissä.

Pouta huomauttaa, että tilanne menee vain kovaa vauhtia pahemmaksi. Helsingissä päivän pituus on nyt yhdeksän tuntia ja yhdeksäntoista minuuttia.

– Nyt kun siirrytään talviaikaan, niin okei, aurinko nousee vähän aikaisemmin, eli me nukumme pidempään. Mutta se laskee sitten jo kello 16.44.

Utsjoella aurinko laskee kellojen siirron jälkeen puolestaan jo kello 15.44

– Tähän se on menossa. Päivän pituus vielä lyhenee, niin että Helsingissä se on alimmillaan talvipäivänseisauksena viisi tuntia neljäkymmentäyhdeksän minuuttia. Eli päivä lyhenee vielä kauheata vauhtia.