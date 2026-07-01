Kaapo Kähkönen on päässyt Montreal Canadiensin kanssa jatkosopimukseen.
Montreal Canadiens on solminut suomalaisen jääkiekkomaalivahti Kaapo Kähkösen kanssa vuoden mittaisen, yksisuuntaisen jatkon, NHL-seura kertoo tiedotteessaan.
29-vuotias Kähkönen ei pelannut viime kaudella yhtään NHL-ottelua. AHL:ssä Laval Rocketissa tilille tuli 38 runkosarjapeliä ja viisi pudotuspelimatsia.
Miehen edellinen NHL-koitos on toissa kaudelta, jolloin hän pääsi yhden kerran tolppien väliin Colorado Avalanchessa.
Kaikkiaan Kähkönen on pelannut urallaan 140 NHL-ottelua torjuntaprosentilla 89,8.
Hyrylle Dallas-jatko
Dallas Stars on puolestaan solminut kaksivuotisesta jatkosopimuksesta suomalaishyökkääjä Arttu Hyryn, 25, kanssa.
Hyry on pelannut sekä NHL:ää että AHL:ää edellisinä kahtena kautena.