Kaksi suomalaista siirtyy NHL-vaihtokaupassa.
Tuore maailmanmestarimaalivahti Joonas Korpisalo on kaupattu Boston Bruinsista New York Rangersiin.
Bruins saa vaihdossa suomalaishyökkääjä Kalle Väisäsen ja neljännen kierroksen vuoron kesän 2028 varaustilaisuuteen.
Korpisalo edusti Bruinsia kahden kauden ajan. 32-vuotias konkari pelasi keväällä kahdessa MM-kisaottelussa maailmanmestaruuden voittaneen Suomen maalilla.
Väisänen, 23, on pelannut edellisinä kahtena kautena AHL:ää Hartford Wolf Packissa.