Jalkapallon hallitseva maailmanmestari Argentiina aloittaa MM-turnauksensa Suomen aikaa keskiviikkoaamuna neljältä Algeriaa vastaan Kansasissa. Mediatietojen mukaan Lionel Messi on toipunut vammoistaan ja on valmis aloittamaan ottelun.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Ensi keskiviikkona 39 vuotta täyttävä Messi sai kisojen alla Inter Miamin ottelussa takareisivamman, jonka jälkeen häntä on valmisteltu MM-turnaukseen tunnustellen ja tämän harjoituskuormaa on säännöstelty tarkasti.