Urheiluvuosi 2025 oli suomalaisittain harvinaisen laiha.

Urheiluvuosi 2025 päättyy torstaina, jolloin Urheilutoimittajain liiton valitsema vuoden urheilija julkaistaan Helsingissä järjestettävässä Urheilugaalassa. Urheiluvuosi oli niin laiha, että vuoden urheilijan tittelin voi sanoa olevan alennusmyynnissä.



Urheilutoimittajain liiton puheenjohtaja Jari Porttila mainitsi ehdokasasettelun aikaan liiton verkkosivuilla ehdokkaiden monipuolisuuden.



– Vuoden urheilija -listalla on tänäkin vuonna erittäin kovia nimiä kovine saavutuksineen. Ehkä silmiinpistävää on se, että listalla on yhä enemmän hienoja ammattilaisuria tekeviä urheilijoita, kuten Lauri Markkanen, (Aleksander) "Sasha" Barkov, Sami Välimäki ja Harri Heliövaara, Porttila kertoi.

Harri HeliövaaraGetty Images

Kvartetista Markkanen loisti terveenä ollessaan koripallon NBA-joukkue Utah Jazzissa ja johdatti Suomen maajoukkueen historiallisesti EM-välieriin. Barkov kipparoi Florida Panthersin toisena vuonna peräkkäin Stanley Cupin voittajaksi, mutta hän on ollut sivussa loukkaantumisen takia koko kuluvan jääkiekkokauden.



Välimäki voitti golfin PGA-kiertueen kilpailun ja tenniksen nelinpelispesialisti Heliövaara parinsa Henry Pattenin kanssa Australian avoimet ja ATP-finaaliturnauksen.



Arvokisamitalisteista listalla ovat esimerkiksi maastohiihdon kaksinkertainen MM-mitalisti Lauri Vuorinen, painin MM-pronssimitalisti Elias Kuosmanen ja ampumahiihdon MM-pronssimitalisti Suvi Minkkinen.



– Kaikki arvokisamitalistit eivät edes mahtuneet mukaan 21 urheilijan listalle, johon pikantin lisän tuovat lajit kuten frisbeegolf ja rullalautailu, Porttila sanoi viitaten Silva Saariseen ja Heili Sirviöön.

Muutoksen tuulet

Ampumahiihto, maastohiihto, mäkihyppy, paini, yhdistetty ja yleisurheilu ovat jyränneet perinteisesti valinnoissa.



Maastohiihtäjistä Veikko Hakulinen ja Iivo Niskanen on kumpikin valittu vuoden urheilijaksi peräti neljästi. Yleisurheilijoista keihäänheittäjä Tero Pitkämäki on valittu useimmin, kolmesti.



Moottoriurheilijoiden ja palloilijoiden asema on ollut usein heikko. Rata-autoilija Keke Rosberg avasi tietä 1982, ja ralliautoilija Juha Kankkunen jatkoi 1993. Mika Häkkinen valittiin 1998 ensimmäisen F1-maailmanmestaruutensa jälkeen. Nyt listalla on MM-pronssimitalistina ralliteiltä väistynyt Kalle Rovanperä.



Jalkapalloilijoista on valittu Jari Litmanen (1995), Sami Hyypiä (2001), Teemu Pukki (2019) ja Lukas Hradecky (2020). Hradecky on jälleen listalla. Myös koripalloilija Markkasen (2023) ja jääkiekkoilija Barkovin (2024) valinnat kertovat yleisestä muutoksesta yksilölajeista joukkuelajeihin.



Suomen yleisurheilijoista vuonna 2025 säväyttivät esimerkiksi maratonin Suomen ennätysnainen Alisa Vainio ja moniottelija Saga Vanninen. Vainion erinomainen viides sija MM-kilpailujen maratonilla tai Vannisen EM- ja MM-hallikullat tuskin päihittävät perinnelajien edustajista maastohiihtäjä Vuorista, joka saavutti MM-hopeaa ja -pronssia.



Urheilutoimittajain liitto palkitsee Urheilugaalassa myös vuoden joukkueen, nuoren urheilijan ja valmentajan. Koripallon miesten EM-joukkue, superlupaus Miikka Muurinen ja valmentaja Lassi Tuovi lienevät vahvimmat ehdokkaat.



Se on varmaa, että valinnat puhuttavat jälleen. Historian ikimuistoisin "väärin äänestäminen" tapahtui 1990, kun viidennen Stanley Cupinsa voittanut Jari Kurri jäi keihäänheiton Euroopan mestari Päivi Alafrantin taakse vuoden urheilijaa valittaessa.