Suomen naisten hiihtomaajoukkueen valmentaja Reijo Jylhä ennakoi Ruotsin hiihtodynastialle loppua lähivuosina.

Ruotsin naiset napsivat sunnuntaina päättyneistä Milano-Cortinan olympialaisista hurjat kymmenen mitalia, joista viisi kultaisia ja neljä hopeisia.

Sinikeltaisista Frida Karlsson voitti kaksi olympiakultaa sekä Ebba Andersson, Jonna Sundling, Linn Svahn ja Maja Dahlqvist jokainen yhden.

Edellisissä olympialaisissa Pekingissä vuonna 2022 Ruotsi sai hiihdosta yhden kultamitalin ja yhteensä neljä mitalia. Vuonna 2018 PyeongChangista tuliaisiksi oli kaksi kultaa ja kuusi mitalia.

Menestys on siis ollut aiemminkin kohtalaisen tasaista, mutta Reijo Jylhän mukaan nykyinen parhaassa iskussaan oleva ryhmä on myös varsin poikkeuksellinen.

– Sille on aika raadollinen selitys. Siellä on, olisiko kolme ikäluokkaa, joista tulevat ne kaikki hiihtäjät. Ei ennen eikä jälkeen paljon, Jylhä toteaa.

Val di Fiemmen kultamitalisteista Sundling ja Dahlqvist ovat syntyneet 1994, Andersson 1997, Karlsson ja Svahn 1999.

– Kun on hyviä asioita tehty – en osaa nyt nimetä, että kenen toimesta – mutta silti on hyviä ikäluokkia, jotka tekevät tulosta.

– Ja kyllä ruotsalainenkin hiihto tuosta aika paljon kyykkää sen jälkeen, kun tuo ikäluokka lopettaa. Nekään eivät ole enää ketkään nuoria, ruotsalaiset, Jylhä vastaa.

Olympialaisista sivuun jäänyt Moa Ilar ja Emma Ribom ovat Anderssonin vuonna 1997 syntynyttä ikäluokkaa. Muista maailmancupissa menestyneistä Moa Lundgren ja Johanna Hagström ovat syntyneet 1998.

Ketkä kantavat vastuuta Suomen hiihdosta?

Entä Suomen hiihdon tulevaisuus? Krista Pärmäkoski (s. 1990) on jo ilmoittanut, että Milano-Cortinan olympialaiset jäävät hänen viimeisikseen ja Kerttu Niskanenkaan (s. 1988) eivät välttämättä ole enää neljän vuoden päästä mukana.

Jasmi Joensuu ja Johanna Matintalo ovat 1996 syntyneinä kolmekymppisiä, Vilma Nissinen vuotta nuorempi. Jasmin Kähärä (s. 2000) ja Vilma Ryytty (s. 2001) ovat vielä kasvamassa hiihtäjinä.

Sitten edessä onkin syvempi kuilu, kun etsitään tulevien olympialaisten maajoukkuehiihtäjiä.

– Kun tilaa tulee, ja urheilijat pääsevät ottamaan vastuuta, niin kyllä he ottavat sitä myös, Jylhä toteaa seuraajansa luotsattavaksi tulevista hiihtäjistä.

– Nythän on se tilanne, että nykymaajoukkueurheilijat ovat sen verran parempia, että takaa tulevat urheilijat eivät juuri edes maailmancupiin pääse hiihtämään. Jos valintakriteereinä pidetään sitä, että parhaat pitää olla maailmancupissa, niin se on estänyt sen, että meillä ei ole nuoremmat ehkä sitä vastuunottoa päässeet tekemään.

– Uskoisin, että seuraavan olympiadin aikana tämä tilanne kyllä muuttuu, Jylhä sanoo.