Suomessa tehdään vuosittain noin 15–25 keuhkonsiirtoa. Odotusaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta vuosiin.
Keuhkofibroosia sairastava Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on saanut uudet keuhkot, norjalaismedia VG kertoi keskiviikkona.
Norjan hovin mukaan Mette-Marit leikattiin Rikshospitalet-sairaalassa. Operaatio on toistaiseksi sujunut onnistuneesti.
Mette-Marit tulee olemaan sairaalahoidossa vielä useita viikkoja. Tämä on Rikshospitaletin keuhkosairauksien osaston johtajan Are Holmin mukaan normaali menettely elinsiirtopotilailla.
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Mette‑Marit odotti keuhkonsiirtoa parisen viikkoa, mikä on erittäin lyhyt aika verrattuna tavallisiin odotusaikoihin.
Norjassa mahdollisten elinluovuttajien määrä kasvoi huomattavasti sen jälkeen, kun kuningashuone ilmoitti 5. kesäkuuta, että Mette‑Marit oli asetettu keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
Prinsessan terveysongelmista uutisoitiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2018.