Venäläisviranomainen: Turkista tulossa "provokatiivisten" päätösten myötä epäystävällinen maa – MTV seuraa sotaa

Stoltenbergin mukaan yhteistyötä on lisätty terrosisminvastaisessa työssä, ja aselähetyksiä Turkin ja Ruotsin välillä on helpotettu.

Ukraina on onnistunut etenemään Bahmutissa ja jatkamaan vastahyökkäystä Berdjanskissa ja Melitopolissa, kertoo Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) sunnuntaisessa Ukrainan sodan vaiheita käsittelevässä raportissaan.