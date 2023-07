Naton huippukokouksesta uhkaa tulla Turkki-show – näistä asioista Vilnassa keskustellaan

Naton vuosittainen huippukokous Vilnassa alkaa tiistaina, ja tänäkin vuonna huippukokouksesta uhkaa tulla Turkki-show. Suomalaiset ja ruotsalaiset saivat kokemusta Turkin käyttäytymisestä Nato-huippukokouksessa jo viime kesänä Madridissa, minkä jälkeen Turkki on yhä pitänyt panttivankinaan Ruotsin Nato-jäsenyyttä panttaamalla ratifiointiaan.

Stoltenberg kommentoi huippukokousta edeltävässä lehdistötilaisuudessaan perjantaina, että edistystä on saavutettu. Samalla hän sanoi, että näkemyksiä täytyy yhä kuroa umpeen.

– Se on syy, miksi olen kutsunut koolle presidentti Erdoganin ja pääministeri (Ulf) Kristerssonin tapaamiseen maanantaina, hän sanoi.

Ruotsin jäsenyys on enää Turkin ja Unkarin ratifioinneista kiinni. Stoltenbergin kertomalla tapaamisella Vilnassa olisi tarkoitus vielä kerran pohjustaa tilanteen ratkeamista.

Tarve useille onnistumisille

Vanhempi tutkija Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista on käynyt väitöskirjassaan läpi Naton huippukokousten päätösasiakirjat kylmän sodan päättymisestä saakka. Hänen mukaansa niiden pohjalta on hahmoteltavissa se, minkälaisten saavutusten kanssa kokouksista on yleensä tultu ulos.