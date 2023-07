The Kyiv Independent: Venäjä iski Sumyn alueelle 225 kertaa yhden päivän aikana – MTV seuraa sotaa

5.46: The Kyiv Independent: Venäjä iski Sumyn alueelle 225 kertaa yhden päivän aikana

The Kyiv Independent uutisoi Venäjän armeija pommittaneen tiistaina kahdeksaa Sumyn alueen rajalla sijaitsevaa paikkakuntaa aiheuttaen 225 räjähdystä.

Venäjän armeija on pommittanut Sumyn aluetta päivittäin huhtikuusta 2022 lähtien, jolloin Ukrainan joukot vapauttivat joitakin alueen miehitettyjä alueita. Alueella on yhteinen raja Venäjän kanssa pohjoisessa, ja se on edelleen jatkuvan pommituksen kohteena.