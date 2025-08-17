Näin presidentti Stubb kommentoi halukkaiden maiden koalition kokousta

Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Ukrainan liittolaismaiden kesken vallitsee vahva yksimielisyys tuen jatkamisen tarpeesta.

Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun hän oli osallistunut niin sanotun halukkaiden maiden koalition videokokoukseen.

Stubbin mukaan ponnisteluja jatketaan yhdessä Ukrainan, eurooppalaisten kollegoiden ja Yhdysvaltojen kanssa huomenna Washingtonissa.

Stubb osallistuu huomenna Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamiseen Washingtonissa.'

Zelenskyi: Tapaaminen halukkaiden maiden koalition kanssa oli hyödyllinen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan on historiallinen päätös, että Yhdysvallat on valmis osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin. Zelenskyi lisää, että Euroopan on oltava mukana turvatakuiden kehittämisessä.

Zelenskyi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä Ukrainaa tukevien niin sanottujen halukkaiden maiden koalition videokokouksen jälkeen.

Zelenskyin mukaan kokous oli hyödyllinen ja liittolaiset kannattavat yhdessä sitä, että keskeiset asiat ratkaistaan Ukrainan ollessa mukana kolmenvälisessä muodossa Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa.

Juttua päivitetty kello 19.29. Zelenskyin kommenteilla.