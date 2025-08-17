Näin presidentti Stubb kommentoi halukkaiden maiden koalition kokousta

AOP Stubb 25.6.2025 Nato
Presidentti Alexander Stubb/All Over Press
Julkaistu 17.08.2025 18:30(Päivitetty 19 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Ukrainan liittolaismaiden kesken vallitsee vahva yksimielisyys tuen jatkamisen tarpeesta.

Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun hän oli osallistunut niin sanotun halukkaiden maiden koalition videokokoukseen.

Stubbin mukaan ponnisteluja jatketaan yhdessä Ukrainan, eurooppalaisten kollegoiden ja Yhdysvaltojen kanssa huomenna Washingtonissa.

Lue myös: Tästä lähtökohdasta Ukrainaan tavoitellaan rauhaa huomenna: "Eurooppalaisilla paljon pelissä"

Stubb osallistuu huomenna Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamiseen Washingtonissa.'

Zelenskyi: Tapaaminen halukkaiden maiden koalition kanssa oli hyödyllinen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan on historiallinen päätös, että Yhdysvallat on valmis osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin. Zelenskyi lisää, että Euroopan on oltava mukana turvatakuiden kehittämisessä.

Zelenskyi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä Ukrainaa tukevien niin sanottujen halukkaiden maiden koalition videokokouksen jälkeen.

Zelenskyin mukaan kokous oli hyödyllinen ja liittolaiset kannattavat yhdessä sitä, että keskeiset asiat ratkaistaan Ukrainan ollessa mukana kolmenvälisessä muodossa Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa.

Lue myös: Zelenskyi: Neuvottelut Trumpin ja Putinin kanssa ei näytä olevan toteutumassa

Juttua päivitetty kello 19.29. Zelenskyin kommenteilla.

Lisää aiheesta:

Zelenskyi: Neuvottelut Trumpin ja Putinin kanssa eivät näytä olevan toteutumassaStubb lähtee WashingtoniinStubb kommentoi puhelua Trumpin kanssa – Zelenskyi maanantaina WashingtoniinZelenskyi ja Stubb soittelivat – tämä käsiteltiinValtonen: EU valmis kiristämään Venäjä-pakotteita edelleen Stubb puhui Zelenskyin kanssa
Alexander StubbUkrainan sotaDonald TrumpVolodymyr ZelenskyiUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Alexander Stubb