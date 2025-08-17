CNN: Trump ja Zelenskyi tapaavat ensin ilman Euroopan johtajia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat Washingtonissa maanantaina ensin ilman Euroopan maiden johtajia. Asiasta kertovat useat lähteet yhdysvaltalaismedia CNN:lle.

Aiemmin asiasta kertoi myös saksalaislehti Bild.

Trumpin ja Zelenskyin on määrä tavata erikseen delegaatioidensa kanssa. Tämän jälkeen heidän odotetaan osallistuvan suurempaan ryhmäistuntoon ja mahdollisesti lounaalle muiden eurooppalaisten johtajien kanssa.

Washingtoniin ovat lähdössä Zelenskyin lisäksi ainakin Suomen presidentti Alexander Stubb, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Johtajien odotetaan keskustelevan Venäjän aluevaatimuksista ja Ukrainalle tarjottavista turvatakuista sekä siitä, miten Yhdysvallat osallistuisi turvatakuisiin.

Trump tapasi perjantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin Alaskassa. Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff kertoi sunnuntaina CNN:lle, että presidentit sopivat Ukrainan turvatakuista, jotka olisivat Naton viidennen artiklan kaltaiset ja niissä olisivat mukana Yhdysvallat ja Euroopan maita. Witkoff kertoi myös, että Venäjä on tehnyt "joitain myönnytyksiä" aluevaatimustensa suhteen.