MTV vieraili Butshassa – kaupunki toipuu Venäjän hyökkäyssodan verilöylystä

Ukrainassa Kiovan lähellä sijaitsevassa Butshan kaupungissa toivutaan vähitellen Venäjän hyökkäyssodan kauheuksista.

Kaupungissa tapahtuneessa verilöylyssä reilu kolme vuotta sitten kuoli Ukrainan mukaan yli 400 ihmistä.

Uutiskuvat ruumiista ja tuhoutuneista ajoneuvoista Butsan Vokzalna kadulla järkyttivät maailmaa. Paikallisen ja kansainvälisen avun turvin talot ja kadut on pääosin saatu korjattua, mutta henkisten arpien hoitaminen kestää kuitenkin vielä pitkään.

MTV Uutisten toimittaja Valtteri Kykkänen vieraili kaupungissa ja haastatteli paikallisia asukkaita heidän kokemuksistaan.

Voit katsoa jutun yllä olevalta videolta.